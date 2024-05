Libri a regola d’arte, le curiosità a MAMbo

È arrivata a Bologna la tre giorni dedicata ai collezionisti di libri da leggere ma soprattutto da sfogliare per deliziare gli occhi dal punto di vista artistico. Si chiama Books, Bologna Art Books Festival e per il secondo anno fa il suo ritorno al Mambo, dove nel 2023 l’editore Danilo Montanari pensò di proporlo al direttore Lorenzo Balbi, convinto che sarebbe stato bello "non disperdere l’eredità di due manifestazioni fondamentali del settore - Artelibro, il Festival del Libro d’Arte che andò in scena sotto le due Torri dal 2003 al 2014, e FLAT - Fiera Libro Arte Torino, appuntamento internazionale che ha animato il capoluogo piemontese dal 2017 al 2019".

Trentacinque editori con libri bellissimi accolgono da ieri i visitatori, che hanno modo di scoprire una produzione editoriale particolare portata da librai ed editori del settore, italiani e internazionali, presenti con veri e propri progetti sul libro d’arte: non stand, ma tavoli di approfondimento concentrati su un numero limitato di titoli, non superiore alle 100 unità per espositore. Accanto alle proposte degli editori ci sono focus espositivi che intendono evidenziare la qualità e la storicità dell’editoria d’arte italiana con una selezione di edizioni e opere originali di Vincenzo Agnetti, Giovanni Anselmo, Alighiero Boetti e Ketty La Rocca, visibili in forma di piccole esposizioni.

È un’occasione, ad esempio, per scoprire Ketty La Rocca, ancora attualissima. Nata nel 1938 e morta nel 1976, è stata esponente di primo piano della Poesia visiva e una delle poche a essere riconosciuta a livello internazionale. La sua ricerca ultima, vicina all’arte concettuale, approdò alle Riduzioni in cui le immagini vengono ricondotte, per graduale trasfigurazione, a segni astratti. Ha utilizzato le immagini dei media, cercando di mettere a confronto l’arte con un campo finora ignorato nella società dei consumi, ponendo al centro della sua ricerca una società dominata e condizionata dal consumismo. A Books si può vedere un suo lavoro e trovare il libro In principio erat (Ketty La Rocca, 1971, Edizione Centro Di, Firenze). Ad arricchire questa edizione, Andrea Pazienza a Bologna 50 anni dopo, un omaggio, a cura del libraio antiquario Paolo Tonini, che illustra il percorso creativo dell’artista del fumetto italiano d’avanguardia. A Books anche talk: oggi alle 14,30 Luca Cerizza su Agnetti e Machiavelli 30 e alle 17,30 Stefano Bonaga. In mattinata alle 11,30 Enea Righi dialoga con Lorenzo Balbi: dal libro all’opera.

Benedetta Cucci