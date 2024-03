Linea rossa del tram, partiti i cantieri preliminari in via Riva Reno: disagi per gli automobilisti

Bologna, 25 marzo 2024 – Sono partiti stamattina alle 8 i cantieri preliminari in via Riva Reno, propedeutici ai lavori più impattanti, al via a metà aprile, che trasformeranno la strada per rendere possibile il passaggio della linea rossa del tram. Stamattina i disagi ci sono stati, con qualche incolonnamento e alcuni cittadini increduli. Problemi però, per ora, abbastanza contenuti. I cittadini dovranno abituarsi, ma il disagio più importante è legato ai parcheggi, è prevista la perdita di quasi 200 stalli, in totale.

Da stamattina sono intanto saltata una cinquantina di stalli moto. I primi lavori prevedono la modifica del corsello stradale tra Riva Reno e via Brugnoli, con la rimozione dell'area pavimentata posteriore alla chiesa di Santa Maria della Visitazione e dell’area ora adibita a sosta per le moto. Si proseguirà, poi, con la rimozione temporanea del marciapiede e degli adiacenti stalli di sosta (circa 40) sul lato sud della via tra la rotonda di Piazza Azzarita e via Brugnoli per predisporre la nuova viabilità.