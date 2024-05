L’inguaribile riformismo di Paolo Babbini

La vita e le opere di Paolo Babbini, vicesindaco e assessore a Bologna, poi eletto in Parlamento negli anni Novanta fino a diventare sottosegretario, sono al centro del saggio di Mauro Gori La politica come governo della convivenza. L’inguaribile riformismo (Il Mulino). Avvalendosi di vari scritti e di ricordi personali, Gori riporta alla luce una figura ingiustamente trascurata: un politico rimasto nelle retrovie che ha contribuito a cambiare l’Italia. Alla presentazione, oggi alle 15 in Cappella Farnese di Palazzo d’Accursio (Piazza Maggiore), dopo il saluto del Sindaco di Bologna Matteo Lepore, interverranno Gennaro Acquaviva, Andrea Cangini, Pier Ferdinando Casini, Paolo Pombeni e Federico Stame.