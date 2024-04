L’iniziativa dell’Ascom. Una città intera unita dalle vetrine addobbate: "Avanti verso l’Europa"

Occhi puntati sull’Udinese. Domenica in un Dall’Ara rossoblù arriverà la squadra friulana, che ha appena cambiato allenatore arruolando il campione del mondo Fabio Cannavaro. Un inizio subito in salita per il neo coach, con un Bologna galvanizzato dopo la clamorosa vittoria dell’Olimpico di Roma. È ancora presto, mancano una manciata di partite e la certezza aritmetica, ma è anche in virtù di questo che si rinnova il coro lanciato da Ascom insieme con il Carlino ed Emil Banca, a cui hanno dato seguito altri partner: "Fino alla fine, forza Bologna". Fino alla fine ci sarà ovviamente anche il nostro giornale, con il totem in via Mattei che continuerà a illuminare la notte di rossoblù.

Una spinta necessaria una volta di più in questo momento: non sfugge a tutti gli attori in campo che un piazzamento storico del Bologna, con annessa partecipazione alla Champions, darebbe un impulso notevolissimo anche all’indotto, a partire da ristoranti, hotel e negozi di abbigliamento. Un’occasione da non perdere che sembra concretizzarsi sempre di più a ogni appuntamento sportivo.

Le maglie con i colori sociali si moltiplicano in giro, e sotto le Torri vetrine e balconate continuano ad essere addobbate con sciarpe, bandiere, cimeli di ogni tipo e di ogni stagione. Tifo sfegatato e cibo della buona tradizione bolognese all’Antico Ristoro ’La Pizacra’, in via idice 236 a Ozzano dell’Emilia.

Prelibatezze che si mescolano alla passione rossoblù anche alla panetteria C’era una volta di Paolo Salamone e Valentina Iannaccone, in via Frassinago 21, a Bologna.

Articolata anche la vetrina di Fiori Piante Lidia, a Crespellano, in via Provinciale 327: sotto l’arco bianco, vi aspetta un simpativo manichino bidimensionale con la maglia rossoblù. Un modo simpatico per accogliere quanti entrano nel negozio.

Partecipare alla ’chiamata’ di Ascom è facile: basta inviare una foto del proprio negozio a federazioni@ascom.bo.it indicando nome, cognome, insegna, indirizzo e telefono.

Gli scatti, poi, verranno pubblicati anche sul nostro quotidiano, media partner dell’iniziativa. Un consiglio: scattate delle fotografie con i titolari o comunque persone fuori dalle vetrine. Così potranno essere valorizzate ulteriormente nella pubblicazione sul giornale, rendendole più personali e ’vive’.

Sulle nostre pagine si trova poi sempre il coupon per votare la vetrina rossoblù più bella: basterà compilare il tagliando, inviare

le foto a rossoblu@ilcarlino.net,

e spedirlo o consegnarlo al nostro Ufficio Marketing, via Mattei 106 - 40138, naturalmente a

Bologna.