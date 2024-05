L’iniziativa di McDonald’s. Bastianich crea i panini con le eccellenze italiane

Il parmigiano reggiano, la pera, il pecorino toscano e l’aceto balsamico conquistano i menù dei ristoranti italiani di McDonald’s, grazie alla linea MySelection 2024 firmata dall’imprenditore Joe Bastianich.

"Stiamo vivendo il futuro del cibo. Chapeau a McDonald’s Italia per aver creato queste ricette dove i migliori prodotti italiani diventano alla portata di tutti, all’interno di un progetto sensibile, geniale e visionario", sottolinea Bastianich. Insomma, sono tre le ricette griffate dal celebre ristoratore dalle origini italiane. La prima unisce al classico hamburger con pomodori e insalata, il parmigiano reggiano e la salsa alla pera. La seconda ricetta abbina l’aceto balsamico di Modena con la salsa barbecue e la colesaw americana, "in un mix di eccellenze dal sapore globale", racconta Bastianich. All’interno del terzo panino, oltre alla cotoletta di pollo, vengono congiunti i sapori dell’Asia rappresentati dalla maionese con yuzu, il gusto americano della pancetta affumicata e il pecorino toscano, in "un impatto di sapori fatto di contrasti", continua Bastianich. Dunque, il made in Italy ha catturato anche McDonald’s. "L’Emilia-Romagna è la culla dell’agroalimentare italiano. Siamo entrati in contatto con le realtà locali e abbiamo aiutato i consorzi nel comunicare le loro eccellenze anche alle giovani generazioni", fa notare Giorgia Favaro, amministratrice delegata McDonald’s ltalia.

"La catena americana di fast food è stata la prima a capire che alla base del successo della cucina italiana c’è il dialogo con le filiere e i consorzi dell’agroalimentare", sottolinea Mauro Rosati, direttore generale Fondazione Qualivita. Il cuore della presentazione è stato il bancone da cucina con i prodotti dop e igp protagonisti delle ricette, preparate live dallo chef di McDonald’s Raffaele Bellini. Al suo fianco si sono alternati i rappresentanti dei consorzi della pera igp, del parmigiano reggiano dop, dell’aceto balsamico di Modena igp e del pecorino toscano dop, intervenuti nel raccontare la ricetta accanto a tre studenti, degli oltre 40 presenti, dell’Ipsar ’Luigi Veronelli’ di Casalecchio di Reno. In chiusura, insieme ai ragazzi, c’è stato il quiz dedicato agli ingredienti certificati presentati e una degustazione dei prodotti.

Spazio anche ai saluti istituzionali. "Una collaborazione per i produttori e strumento per insegnare ai giovani il mondo delle dop e delle igp", ha detto Alberto Ventura, responsabile regionale per le Organizzazioni di mercato, qualità e promozione. "Bellezza, lavoro e sacrificio. Questa è la filosofia utilizzata da McDonald’s in questo territorio", evidenzia Valentina Castaldini, coordinatrice regionale di Forza Italia".

Giovanni Di Caprio