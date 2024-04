L’Inter contro il Cagliari si gioca il primato

Cinque giornate al termine del campionato e nerazzurri in testa a +3 dalla Roma e a +4 dalla Lazio. Per difendere il piazzamento che vale l’accesso alle semifinali playoff (le squadre dalla terza alla sesta posizione partiranno invece dai quarti), la squadra di Chivu scende in campo questa mattina, in casa alle ore 11, contro il Cagliari. Particolarmente positivo l’ultimo turno in cui è arrivata la seconda vittoria consecutiva: dopo l’1-0 col Frosinone, 3-0 nello scontro diretto contro il Sassuolo, grazie alla doppietta di Quieto (nella foto) prima del timbro finale di Miconi. Non solo: la frenata della Roma che ha pareggiato con la Juventus (3-3, con botta e risposta negli ultimi minuti tra il bianconero Mancini e il giallorosso D’Alessio) e la caduta dell’Atalanta proprio sul campo del Cagliari (1-3), si sono tradotte in un margine aumentato in testa alla classifica per i nerazzurri. I sardi, tornati a vincere dopo la sconfitta con la Lazio (0-1) e il pareggio col Sassuolo (2-2), sono da tempo salvi, ma possono ancora ambire ai playoff: cinque i punti di distacco dal sesto posto, anche se nel mezzo ci sono Torino e Verona.

Sulla carta turno favorevole per l’Inter rispetto alla Roma che incontrerà il Sassuolo: sesto e in piena lotta playoff, visto che è a pari punti con il Torino a -1 dal Milan.

Attenzione però anche alla Lazio, impegnata contro il Monza penultimo e con soli due punti di margine sull’ultimo posto che vale la retrocessione in Primavera 2. Il Milan, impegnato ieri in Youth League, recupererà la trentesima giornata l’1 maggio, quando affronterà il Bologna in trasferta alle ore 15.

Luca Mignani