L’invito del Comune ai cittadini: "Il vostro 5 per mille per i disabili"

Durante la compilazione della dichiarazione dei redditi 2023, si può scegliere di destinare il 5 per mille al Comune di San Giovanni in Persiceto. Lo comunica l’amministrazione comunale. "Con questa scelta – si legge in una nota del Comune – si contribuisce a potenziare il servizio di sostegno educativo e assistenziale per l’inclusione di bambini, alunni e studenti disabili residenti a Persiceto. In particolare riferimento alla frequenza ai centri estivi nel periodo giugno - settembre. Questi proventi si aggiungeranno alle risorse che il Comune ha già destinato, nell’ambito del Bilancio 2024, ad attività e servizi a favore delle persone con fragilità. E dunque le donazioni derivanti dal 5 per mille andranno a potenziare questo sostegno". L’amministrazione ricorda che l’opzione del 5 per mille non è concorrente a quella dell’8 per mille.