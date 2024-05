Lo scrittore. Coalberto Testa alla Rocca

Presentazione con concerto domani alle 18,30 alla Rocca dei Bentivoglio di Bazzano, per l’ultimo libro di Coalberto Testa ‘Il patto maledetto’ (Giraldi ed). In dialogo con Elio Rigillo e con le letture di Anna Giangaspero, viene anticipata la trama di un giallo ambientato in una Bologna nebbiosa e poi tra le strade di Lecce e le calli veneziane che vedono svolgersi le azioni dei protagonisti avvinti in legami vischiosi e perversi che stravolgono la vita di alcuni compagni di classe; Tania, Mauro e Lucio che sono i protagonisti del romanzo. A seguire i brani della band di Enrico Zanaroli e lo spazio per le dediche.