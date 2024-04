Lo sport che porta divertimento e anche pace: "Con le Olimpiadi i conflitti venivano sospesi"

Sarebbe bello ritornare nell’antica Grecia, circa 2.700 anni fa, a vedere le prime Olimpiadi che anticamente erano sfide e giochi organizzate per venerare gli Dei, le prime notizie dei giochi olimpici risalgono al 776 a.C., all’inizio si disputava solo la corsa, in seguito vennero aggiunti altri giochi.

Prima le sfide erano riservate solo agli uomini, ma nel IV secolo la partecipazione venne estesa anche alle donne e a differenza di oggi i vincitori venivano premiati con una corona di ulivo. Durante le Olimpiadi antiche si sospendeva ogni conflitto: noi crediamo che questo dovrebbe avvenire anche oggi, perché lo sport è un’occasione per divertirsi in compagnia.

Oggi le Olimpiadi sono un evento seguito in tutto il mondo e i nostri campioni sono i protagonisti: Marcell Jacobs (1994) è un velocista italiano che, alle Olimpiadi di Tokyo, corse più veloce di un fulmine e Gianmarco Tamberi (1992) famoso non solo per la sua emblematica rasatura, ma anche per il record del salto in alto alle stesse Olimpiadi! A qualcuno piace il calcio, a qualcun altro piace il kung fu, ma una cosa è certa: facendo sport e stando in compagnia diventa tutto più divertente.

