Lo storico carnevale di Persiceto si prepara allo show degli ’spilli’

In occasione del suo 150esimo anniversario di nascita, il Carnevale storico di San Giovanni in Persiceto si fa in tre. Le date ufficiali dei corsi mascherati sono state fissate nelle domeniche 4 febbraio (spilli con giuria tradizionale), 11 febbraio (spilli, con giuria e premio speciale) e 18 febbraio (premiazioni). Oltre alla sfilata dei carri il programma prevede un ricco calendario di eventi fra cui mostre e presentazioni. Alla fine di dicembre è stata inaugurata in municipio la mostra storica - documentale ‘Cronache dal Carnevale’, che espone documenti e racconti citati nel libro ‘Cronache del Carnevale, Feste e Corsi Mascherati a Persiceto 1874-1940’ con testi di Pierangelo Pancaldi e Paolo Balbarini. Mentre alla fine di gennaio si terranno altre iniziative fra cui l’apertura della mostra diffusa ‘Trenta Trenta Trenta’ che rimarrà allestita fino a marzo, e la mostra ‘Le sottilissime matite di Bertoldo’, dedicata alla raffigurazione grafica di Bertoldo che sarà ospitata all’interno dell’ex chiesa di Sant’Apollinare. A febbraio si terrà inoltre la presentazione del libro ‘Dal villano al sovrano. La maschera di Bertoldo al Carnevale storico Persicetano’, con testi di Enrico Papa e illustrazioni di Wolfango. "Il carro carnevalesco - scrive sulla pagina web dell’Associazione carnevale Persiceto, lo scrittore Maurizio Garuti - non è una scenografia fissa che si muove solo perché sotto ha le ruote e davanti un trattore. Il carro persicetano è una creatura vivente, è un grande apparecchio che cresce negli hangar sera dopo sera, dalle mani di meccanici, disegnatori, elettricisti, falegnami, carpentieri, informatici, Il pubblico commenta e applaude, una giuria di esperti dà i voti. Il giudizio è serissimo, da accademia, secondo tre elementi di valutazione: "Pittura e Scultura", "Architettura e Costruzione", "Soggetto e Svolgimento". E intanto nell’attesa che la 150esima edizione del Carnevale storico di Persiceto entri nel vivo, sono già disponibili i biglietti on line, nella sede dell’Associaizone Carnevale Persiceto e i biglietti cartacei hanno un’immagine speciale in onore del 150esimo anniversario. La novità di questa edizione è anche quella che i carri effettueranno - come si faceva tempo fa – il ‘giro lungo’ che dopo tanti anni viene riproposto per fare sfilare i carri allegorici lungo l’intero Corso Italia.

p. l. t.