’Lo strillone’ a tavola per cercare volontari

‘La lasagnata’. E’ l’ultima iniziativa che ha tenuto recentemente l’Aps club ’lo strillone’ di San Giacomo del Martignone, frazione di Anzola. Evento gastronomico (nella foto) che ha visto la partecipazione di un’ottantina di residenti. Questa associazione, con presidente Danilo Datteri e segretario Corrado Crepuscoli, è ben attiva sul territorio da alcuni anni, organizzando tra le altre cose tornei sportivi, serate musicali e osservazioni astronomiche. Ma adesso lancia un sos per arruolare tra le sue fila altri volontari.

"Sappiamo – dice Corrado Crepuscoli – che il motivo principale che spinge a fare volontariato è la voglia di aiutare gli altri e sentirsi utili in generale. Non ci si stupisce quindi, se a cercare delle occasioni di volontariato siano le persone di una certa età. Dopotutto hanno molto tempo a disposizione e voglia di non sentirsi soli. Perché un ragazzo dovrebbe fare volontariato? Per gli stessi motivi, specie dopo questi anni di pandemia, e perché il volontariato è un’esperienza completa i cui vantaggi vanno a chi offre e a chi riceve aiuto".

A parere di Crepuscoli, se i giovani passano le giornate davanti ai social o ai videogiochi, è sicuramente bene che i genitori li spronino a uscire dal proprio guscio. Tutto sta nel far muovere ai giovani il primo passo, spiegando che fare volontariato è un atto di generosità, una scuola di vita ed un’esperienza che favorisce le amicizie perché si lavora in gruppo. "Alla lasagnata – continua il segretario – si sono ritrovate 76 persone a sostegno dell’Aps club ’lo strillone’, ed è stata un’iniziativa che è pienamente riuscita. Confesso che quando i volontari si trovano, non finiscono mai di stupirci perché vi è un’atmosfera di gioia, di serenità e un inno alla vita che contagia. Sul fatto che a San Giacomo ci sia già anche l’Associazione volontari San Giacomo non è un problema perché abbiamo ruoli diversi. Anzi, auspichiamo che possano nascere progetti condivisi da realizzare assieme con una piena collaborazione. Se le associazioni saranno unite, saranno per la nostra bella frazione ancora più utili".

"Infine ci piace dire – aggiunge Crepuscoli – che la nostra associazione è composta da volontari ’spiriti liberi’. E questi volontari, che ci auguriamo crescano di numero, in tutta umiltà ma con tanto impegno, cercheranno di creare occasioni per lo stare assieme. Lo scopo principale e quello di favorire l’aggregazione e la socialità; che sono alla base della crescita di una comunità".

Pier Luigi Trombetta