L’onda di passione. Il piano dell’Ascom: "Boom di entusiasmo. E arriveranno sorprese"

"Un’emozione fortissima. E ora come sistema-città dobbiamo essere pronti a potenziare tutto per la prossima stagione". Guarda già al futuro Giancarlo Tonelli. Senza però mettere in secondo piano, nemmeno per sogno, il pieno di adrenalina del presente. Dopo la vittoria del Bologna a Roma con il quarto posto in serie A che sta irrobustendo l’obiettivo Champions, il direttore di Ascom ripercorre le iniziative dell’associazione dei commercanti in atto per sostenere i rossoblù e butta già le basi per prossime "sorprese".

Tonelli, è stato un lunedì da leoni.

"Dal punto di vista sportivo è un risultato straordinario. La vittoria a Roma ha evidenziato ancora un grande legame tra squadra, allenatore e città. Per un risultato storico che sembra sempre più vicino".

Intanto, le vetrine rossoblù in città stanno dilagando.

"Avevamo deciso di sostenere il Bologna nella sua cavalcata fino alla fine, e siamo contentissimi di come sta andando l’onda delle vetrine addobbate di ‘Fino alla fine forza Bologna’. Penso a tutti i nostri partner, il Carlino, Emil Banca, c’è una grande coesione. La sensazione netta è che in tutta la città ci sia un grande entusiasmo accompagnato da un forte senso di appartenenza. Anche i negozianti e le attività in generale sentono il desiderio di manifestare il loro sostegno alla squadra, siamo felici della risposta anche da parte di altre categorie. E’ tornato un senso di comunità molto forte in un città e in un territorio dove, negli ultimi anni, c’erano stati diversi segnali divisivi".

Le vetrine rossoblù fino a quando andranno avanti?

"Fino al 27 maggio, il giorno dopo Genoa-Bologna. Abbiamo la Champions come obiettivo sportivo, ma non ci sfugge anche il grande ritorno sociale, turistico ed economico che potrà avere il Bologna in Europa. Dobbiamo valorizzare il brand della città, verranno tifosi da tutta Europa e dobbiamo entrare in un contesto di comunicazione sportiva enorme, la Champions League è l’evento sportivo più visto nel continente".

Anche l’illuminazione del totem del Carlino è tra le vostre iniziative.

"Abbiamo sostenuto il progetto e grazie al Carlino abbiamo illuminato il totem di via Mattei. Poi Emil Banca ha illuminato di rossoblù la sua sede centrale, mentre nelle filiali ci sono sciarpe, bandiere e manifesti. Anche la Fiera e l’Aeroporto, al loro interno hanno utilizzato addobbi e annunci sugli schermi. Al pari del Centergross. Bologna Welcom ha già illuminato Palazzo Re Enzo. E nelle prossime settimane ci saranno sorprese"

L’incontro con Joey Saputo in Ascom è stato speciale?

"Una persona speciale. Vogliamo ringraziare Saputo per quello che ha fatto da imprenditore negli ultimi 10 anni, per tutto quello che sta dando alla città. Ricordiamoci come era messa la società, e pensiamo agli investimenti che ha fatto, facendo crescere una realtà con bilanci sani e con la capacità sempre di proiettarsi nel futuro. Come Ascom siamo sempre stati vicinissimi al Bologna, e la città dovrà essere pronta a quello che arriverà, il sistema-città dovrà essere più forte".

Paolo Rosato