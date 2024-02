L’opinione dei cittadini: "Troppa gente spericolata giusto ridurre la velocità": "Non è una priorità"

Dopo quasi un mese dal varo della ’Città 30’ il dibattito sulla sua effettiva utilità non accenna ad arrestarsi. Tra ’no’ categorici e aperture positive verso il nuovo limite di velocità, ’Città 30’ continua a essere la protagonista assoluta di queste settimane. La stragrande maggioranza sono opinioni contrarie, ma non mancano i favorevoli e tutti i cittadini vogliono far sentire la propria voce. Tra coupon inviati alla redazione di via Mattei, mail arrivate al nostro indirizzo postale e commenti online, il fiume di opinioni non intende fermarsi. Ecco alcuni esempi scelti dalla redazione.

Sono contrario. Non è una priorità, non risolve nulla e complica la vita alla maggior parte dei cittadini. Serve solo per fare cassa.

Coupon non firmato

Sono favorevole, ma prevedo correzioni a 30, 40, 50 chilometri orari a seconda delle strade con relative tolleranze (più 5 chilometri). In più servono maggiori controlli.

Francesco

Si torni al limite dei 50 chilometri orari. Bastano multe e pene certe per chi guida sotto effetto di droga e alcol. O guida con il telefonino.

Coupon non firmato

Sono contrario alla Città 30. Non voterò mai più per la sinistra.

Coupon non firmato

Il sindaco Matteo Lepore non ascolta nemmeno Ascom. E quattro su cinque dicono no alla Città 30.

Francesco Parini

Non servono i nuovi limiti. Questa è solo demagogia, occorre più educazione civica.

Coupon non firmato

Sono contro perché con i 30 all’ora i taxi sono più cari e i bis più lenti. I 30 vanno lasciati nella Ztl, ma i 50 devono rimanere nel resto delle strade. Invito, invece, l’amministrazione a controllare di più bici e monopattini e le buche in strada.

Coupon non firmato

La sicurezza non ha un colore politico. Sono favorevole alla Città 30 perché con i nuovi limiti si hanno meno incidenti. All’occorrenza, poi, si possono comunque fare correzioni

Francesco

Sono d’accordo con la decisione del sindaco Lepore! Anzi tutti i comuni di città medio-grande dovrebbero prenderla come esempio. Ci sono troppi morti a causa della velocità in città e altrove. Io metterei autovelox funzionanti ovunque.

Commento online

Giro a piedi, in bici e in auto. Ci sono troppo spericolati che non osservano le regole. Giusta, quindi, la Città 30.

Federica

Bologna è una città medievale, non si possono gestire tutte le città allo stesso modo. Le nostre strade sono strette e non consentono spesso più corsie, assurdo confrontarle ad altre dell’Europa. Abbiamo più obblighi che diritti e spesso percepisco invidia nelle normative Europee nei confronti dell’Italia per poterla così ostacolare nella crescita.

Commento online

I 30 è una velocità assurda per un auto... Non risolve nulla a livello di incidenti. Meglio sanzionare gli automobilisti che magari sono distratti alla guida perché usano il cellulare e non multare uno che fai i 35. In auto è una velocità che fai fatica a fare... e si inquina anche di più. Il sindaco sarebbe meglio pensasse a sistemare le strade che mettere i cartelli dei 30 all’ora.

Commento online

Prima di andare avanti con la Città 30 andava migliorato il trasporto pubblico locale, specie per la fascia di popolazione che abita nei comuni esterni e per la quale diventa davvero complesso arrivare a Bologna. Prendiamo ad esempio il comune di Molinella: per arrivare in centro posso prendere il treno (Portomaggiore Bologna) interessato da lavori di interramento che proseguiranno per altri 2 anni. Una volta giunto a Roveri devo scendere e continuare in corriera per poi prendere un altro bus che dalle autocorriere mi porti in centro. Oppure prendere l’auto e fare un lungo giro per arrivare comunque dove parcheggiare è difficile e costoso per poi prendere un bus e arrivare in centro. Comodo, no? Credo che non si possano chiedere solo sforzi a cittadini senza metter qualcosa sull’altro piatto della bilancia.

Commento online

Sono favorevole alla Città 30. E sono comunque convinta che vincerà il buonsenso.

Monica