Lorenzo Paramatti testimone della guerra. Dalla paura di Tel Aviv al volo di rientro in Italia

È riuscito a tornare da Israele appena prima che chiudessero lo spazio aereo, cavandosela senza un graffio, ma con tanta paura: Lorenzo Paramatti non dimenticherà quanto vissuto tra la notte di venerdì e domenica mattina. Lorenzo è il figlio di Michele, indimenticata bandiera del Bologna negli anni della serie C con Ulivieri, protagonista di una cavalcata che portò i rossoblù fino all’Europa e lui in nazionale prima e alla Juventus poi. È figlio d’arte, Lorenzo, calciatore professionista a sua volta. In estate aveva firmato un contratto con Maccabi Petah Tiqwa fino al 30 giugno 2024.

La squadra ha sede a Petah Tikva, nel distretto centrale di Israele, a 10 chilometri da Tel Aviv: il che significa che Lorenzo, nella notte di venerdì è stato svegliato dal rumore delle bombe e dall’allarme e quando si è alzato dal letto per capire cosa stesse succedendo ha visto l’antiaerea israeliana alzarsi in volo. Insomma, è stato testimone dell’attacco di Hamas che ha riacceso il conflitto israeliano-palestinese. Lorenzo è fortunatamente riuscito a rientrare in Italia domenica mattina, grazie a un biglietto aereo che la sua società è riuscita a fargli ottenere in un momento di grande tensione: non era certo, infatti, di riuscire a partire, considerando le sirene, gli allarmi bombe e soprattutto il fatto che anche l’aeroporto di Tel Aviv è stato oggetto di lanci di razzi. Lorenzo è in salvo ed è a Rimini, dove ha casa. Ma ha una casa anche a Bologna, dove arriverà presto. È nato nel 1995, l’anno in cui il padre iniziò la sua carriera in rossoblù terminata poi nel 2003, dopo una parentesi di due anni alla Juventus. Calcisticamente è cresciuto a Casteldebole, Lorenzo, acquistato dall’Inter (tra il 2010 e il 2014) e rientrato in rossoblù tra il 2014 e il 2015, collezionando anche presenze nelle nazionali giovanili, prima di un infortunio al ginocchio. Poi una carriera da professionista tra Siena, Messina, Santarcangelo Gubbio e Piacenza, prima di decidere di unire il calcio alla conoscenza di altri Paesi: esperienza al Timisoara, in Romania, nel 2019, una parentesi a Rimini prima del Covid e poi tre anni al Craiova, tra serie B e A rumena. Ha poi optato per Israele e ora attende di capire se la guerra cesserà e se e quando eventualmente riprenderà il campionato, che lo vedeva terzo in classifica e in lotta per il titolo con Hapoel Haifa e Maccabi Tel Aviv.

Ma la guerra potrebbe far sì che non ci sia modo di tornare in campo e nel caso Fifa e Uefa potrebbero optare per svincolare e liberare i calciatori stranieri tesserati in Israele per concedere loro la possibilità di tornare a lavorare (ovvero giocare) altrove. Lorenzo attende notizie: anche dai suoi compagni di squadra, perché oltre a lui solo altri 2 elementi della squadra hanno lasciato il Paese. La Farnesina aveva contattato Paramatti lunedì, riferendo che aerei militari sarebbero partiti ieri da Israele per riportare i cittadini italiani a casa e per capire se avesse bisogno di qualcosa: ma lui era già al sicuro. Spaventato, ma al sicuro, tra Rimini e la sua Bologna.