L’orgoglio della città. Vetrine decorate a festa: sempre più commercianti credono nella Champions

La città si tinge sempre più di rossoblù grazie all’iniziativa ’Fino alla fine, forza Bologna’, lanciata da Confcommercio Ascom, con l’appoggio del Carlino, che continua a crescere, ottenendo sempre più riconoscimento sia dentro che fuori le mura.

Dalle boutique agli uffici di spedizione passando per studi dentistici e negozi di antiquariato l’onda rossoblù travolge città e provincia. Tutti vogliono sostenere questo grande Bologna. Insomma, sono davvero tante le attività che hanno deciso di addobbare le proprie vetrine per sostenere la corsa del Bologna verso la Champions. Tante idee diverse con un solo obiettivo: esprimere il totale sostegno alla squadra di coach Motta.

Di seguito ecco alcune delle moltissime attività commerciali che hanno deciso di aderire alla grande iniziativa di sostegno e

vicinanza ai Rossoblù. In città troviamo ’Annaverde Boutique’ di via Matteotti che ha addobbato la sua vetrina con sciarpe e magliette da gioco, ovviamente del Bfc, ’I Volpini’ di via Santo Stefano, negozio di antiquariato schierato a fianco dei rossoblù. E poi ’Mail Boxes Etc 279 Bologna’ di Fabrizio Sansavini in via Massarenti, lo ’Studio Dentistico Dott.ssa Laura Stabile’ di via Matteotti, l’ufficio spedizioni ’Kipoint’ di via Zanardi e la ’Vetrina Boutique Doria 1905’ che con il suo allestimento di classe eleva l’iniziativa lanciata da Confcommercio Ascom e supportata da noi del Carlino.

Ma l’entusiasmo per la squadra di Thiago Motta non si ferma di certo alla città. Ecco quindi che ’Alternative108’, in corso Italia di San Giovanni in Persiceto, veste i suoi manichini a festa, nella speranza della conquista del posto in Europa. Insomma, sono davvero tante le attività che tra città e provincia ci credono fino in fondo. Ricordiamo inoltre che la Champions League è un traguardo che non si raggiunge da ben 60 anni, e che si rivelerebbe più che storico oltre al mettere una ciliegina sulla torta di questo spettacolare campionato. Un traguardo storico che, oltre al merito sportivo, rilancerebbe ulteriormente la città sulla ribalta europea dando un’importante spinta al settore del turismo e delle aziende locali.

Come ormai noto, partecipare

alla ’chiamata’ di Ascom è facilissimo: basta inviare una foto del proprio negozio, addobbato a piacere con i colori del Bologna, a federazioni@ascom.bo.it indicando nome, cognome, insegna, indirizzo e telefono. Gli scatti, poi, verranno pubblicati anche sul nostro quotidiano, media partner dell’iniziativa. Sulle nostre pagine si trova poi sempre il coupon per votare la vetrina rossoblù più bella: basterà compilare il tagliando, inviare le foto a rossoblu@ilcarlino.net, e spedirlo o consegnarlo al nostro Ufficio Marketing, via Mattei 106 - 40138, naturalmente a Bologna.