Lotta ai tumori al seno, torna la Race for the Cure La Race for the Cure, la più grande manifestazione al mondo per la lotta ai tumori del seno, torna ai Giardini Margherita dal 22 al 24 settembre. Offrirà esami diagnostici, consulenze specialistiche e consulenze genetiche oncologiche, visite di prevenzione e controlli per uomini. Atleti competitivi e non potranno partecipare al percorso di 5 o 2 chilometri.