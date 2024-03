L’ultima notte in ’Via Manzoni 6’: incontro col regista

L’anteprima della settimana, al cinema Orione è questa sera alle 21 con la proiezione del film ’Via Don Minzoni n°6’ firmato da Andrea Caciagli. Il regista (foto) e il cast saranno presenti in sala per incontrare il pubblico e presentare il fim che poi sarà replicato domani alle 19. è la storia di Andrea che deve trascorrere l’ultima notte nelle stanze di via Don Minzoni n°6, la casa dov’è cresciuto assieme alla nonna appena scomparsa, con il compito di chiudere le scatole e consegnare le chiavi ai nuovi proprietari.