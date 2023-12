L’unione dei volontari fa la forza anche a tavola

Cena degli auguri con la determinazione a continuare sulla strada della solidarietà per il gruppo di volontari che operano in diverse associazioni tra Bologna, Zola, Casalecchio, Borgo, Castenaso e altri comuni dell’hinterland. Un gruppo generato da una costola di volontari Avis che sotto la guida del presidente Enzo Saloni e di Valter Ruggeri operano al servizio della comunità in diversi ambiti. Amici e volontari che si sono ritrovati nella sala ricevimenti della Chiesaccia, a Crespellano, per una serata conviviale che rinsalda il gioco di squadra. Tanti di loro fanno parte della Pubblica assistenza, dell’Auser, Io sto con il sorriso solidale, dell’Ancescao, della Fanep, Dog Activities, di centri culturali e case dell’accoglienza, ospedali e nelle guardie ecologiche.