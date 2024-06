Lupi oggi chiude la campagna di Forza Italia

La campagna elettorale

dei candidati di Forza Italia

si chiude oggi alle 18 con Maurizio Lupi, presidente di Noi Moderati, formazione che corre in tandem con gli azzurri a queste Europee. L’appuntamento è all’auditorium Camplus Bononia in via Sante Vincenzi 49 con i candidati del Nord-Est Rosaria Tassinari, Antonio Cenini, Francesco Coppi, Bruno Molea, Antonio Platis

e la bolognese Alessandra Servidori.

L’obiettivo di Lupi (e di Forza Italia) è ridare slancio al centro, ora che il Terzo Polo si è diviso, dopo la frattura tra Italia Viva e Azione. Il posizionamento è chiaro: "Stiamo lavorando per una forte affermazione del Ppe, in modo da poter governare in Europa con i Conservatori ed i Liberali e cambiare l’Ue, rilanciare le politiche economiche per la crescita e renderla più vicina alle reali esigenze delle persone, delle famiglie e delle imprese", le parole, ieri, di Lupi. Che, inoltre, spiega le strategie che verranno: "Non faremo alleanze con l’estrema destra e mi auguro che la Lega avvii un percorso per entrare nei Conservatori, per rafforzare il modello Italia anche a Bruxelles". Ciò che conta, come ribadito anche dai big di Forza Italia, è "confrontarsi sui temi concreti e sulle politiche europee da realizzare, sulla nuova Ue da costruire, con un minimo di serietà, invece ogni giorno c’è qualcuno che la spara più grossa degli altri", dice il leader di Noi Moderati.

L’auspicio, nel rush finale della campagna elettorale, "è evitare volgarità, aggressioni verbali, promesse fake e bufale", altrimenti "i cittadini, che non sono sciocchi, non andranno a votare".