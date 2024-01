Macron, una meta spettacolare. Vestirà il leggendario Barbarian

Il matrimonio tra una delle firme di abbigliamento più prestigiose del settore sportivo e una delle squadre più note e particolari del panorama rugbistico è consacrato. Macron è il nuovo partner tecnico del Barbarian Fc.

I ’BaaBaas’, soprannome della squadra, sono una franchigia a invito notissima nel mondo del rugby. Dal 1890, il club si è fatto portavoce, grazie ai suoi tour, della bellezza, la fantasia e i virtuosismi del gioco del rugby. Il tutto presentato dai migliori interpreti. Indossare l’iconica maglia a strisce bianconere del Barbarian Fc rappresenta uno degli onori più grandi nella carriera di un giocatore di rugby.

Per completare il proprio kit ogni selezionato può inoltre indossare i calzettoni di un club a propria scelta, come ad esempio quelli della propria squadra di provenienza o quelli del club nel quale si sono mossi i primi passi nel rugby.

"Siamo orgogliosi che il nostro Macron Hero possa spiccare su una delle maglie più leggendarie del mondo del rugby", commenta Gianluca Pavanello, ceo di Macron.

Il presidente del Barbarian Fc, John Spencer dice: "Siamo lieti di annunciare questo accordo con Macron come nostro nuovo partner tecnico ufficiale, oltre che per la qualità e avanguardia delle sue linee di abbigliamento, attorno a questo brand si è creata una comunità di sportivi appassionati, che è esattamente ciò che anche noi dei Barbarians cerchiamo di fare". I nuovi kit saranno indossati per la prima volta in occasione della partita Barbarians-Fiji, che si terrà il 22 giugno a Twickenham.

Alberto Biondi