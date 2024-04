Malacappa e Casadio in festa fra camminate, trattori e bici

Malacappa, borgo antico in ‘barleida’, e Casadio in festa. Le iniziative cominciano martedì con la Camminata del Borgo, organizzata dalle parrocchie di Argelato e Casadio. Percorsi da 3 - 7 km con partenza alle 18 dall’Arci di Malacappa. Mercoledì poi alle 9.30 a Casadio il raduno dei trattori nel piazzale della parrocchia. A seguire messa e nel giardino la benedizione dei trattori. Quindi i mezzi agricoli si dirigeranno in corteo verso la volta di Malacappa. Nel pomeriggio alle 15 partirà la biciclettata da Funo, piazzale del mercato, per raggiungere Malacappa, dove è previsto l’arrivo alle 16 circa. Alle 16,30 spettacolo di burattini. Saranno allestiti anche mercatini con prodotti artigianali e artistici. ‘Barleida’ è una parola in dialetto bolognese che indica il tratto compreso tra un alveo del fiume e l’argine esterno.