Malattie degli occhi, la svolta. Le nuove tecniche anti-cecità

L’Ue ha dato l’ok a una rivoluzionaria tecnologia per il trattamento della maculopatia degenerativa attraverso un trattamento che ha l’obiettivo di rallentare la progressione della prima causa di cecità nel mondo occidentale e la patologia che affliggerà 280 milioni di persone nel 2040. L’innovazione creata da Espansione Group, azienda ‘medtech’ del bolognese leader in oftalmologia, è "un’arma in più a disposizione dei medici, per ora solo europei, per affrontare questa patologia che sino ad ora non ha avuto linee guida", annuncia Alessandro Fier, amministratore delegato Espansione Group. Si tratta, nello specifico, di un processo di "fotobiomodulazione, quindi modulare i comportamenti biologici attraverso la luce, non invasivo e ringiovanendo la retina. Una tecnologia che sta aumentando con nuove applicazioni mediche, anche in malattie neurodegenerative come l’Alzheimer e il Parkinson", parla Matteo Corbellino, responsabile marketing e innovazione dell’azienda.

Un’operazione a cui la Regione guarda con attenzione: "Siamo onnivori: dobbiamo prendere tutte queste innovazioni nel settore pubblico. E non si fa impresa se non c’è salute", sottolinea Vincenzo Colla, assessore regionale allo Sviluppo economico. Un altro tema toccato dall’assessore ma descritto da Sonia Bonfiglioli, vicepresidente Confindustria Emilia Area Centro e presidente Bonfiglioli Riduttori Spa, è il potenziale delle nuove generazioni nel fare impresa sul territorio: "La nostra sanità pubblica è come il militare per gli Usa: un megafono di innovazione. E questa è una iniziativa costruita da 3 giovani". Cambio generazionale dell’azienda che è avvenuto nel 2021: "In tre anni è aumentato del 40% il capitale umano, abbiamo raggiunto la parità di genere e la nostra età media è sotto i 40 anni", ricorda Luca Trimigno, responsabile della strategia aziendale.

La maculopatia o degenerazione maculare è una patologia che colpisce la macula, la zona centrale della retina. È progressiva ed irreversibile, ma è possibile rallentarne o addirittura bloccarne il decorso se individuata per tempo. Da qui l’importanza di una diagnosi precoce.