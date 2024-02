"Male in Coppa Italia ma Brescia è viva"

La Germani Brescia si prepara per tornare al lavoro in vista della ripartenza del campionato, intanto la presidentessa Graziella Bragaglio commenta la precoce uscita nelle Frecciarossa Final Eight 2024 di Torino. "Dobbiamo ricordarci che lì ci siamo arrivati e non era scontato, forse ci siamo presentati con delle aspettative un po’ elevate, convinti delle nostre risorse. Certo è che saremmo stati nella storia a portare a casa un’altra coppa, non è questa sconfitta che demolisce tutto quello costruito fino ad oggi". Parlando di giovanili, nella Next Gen i ragazzi della Pollini hanno battuto Varese di due punti accedendo alla semifinale contro Tortona. A.L.M.