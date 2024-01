’Maledetta Epifania’: notte da trentenni. L’evento-nostalgia per guardare al domani

’La Vita a 30 Anni - Maledetta Epifania’: ovvero l’appuntamento si stasera dalle 23 all’Estragon. Dedicato a quelli che pagavano per le suonerie del cellulare e avevano la fissa per la combo Linkin Park e Dragonball.

Il tour della pagina che vi ricorda ogni giorno che state invecchiando vi aspetta a partire dalle 23 per riportavi indietro di 30 anni e poi veloci avanti nel futuro e farvi festeggiare tutto, ma proprio tutto quello che c’è da festeggiare in un anno, in una sola sera! Non avete 30 anni? Non importa...