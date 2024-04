Malore dopo 72 ore di soccorsi: "Mi sto lentamente riprendendo"

"Sto meglio rispetto a venerdì". Simone De Angelis (foto), responsabile dell’Unità d’esercizio della centrale Enel di Suviana, si sta riprendendo in questi giorni dal dolore e dalla tensione vissuti nelle ore di ricerche incessanti dei suoi colleghi dispersi nei piani allagati dell’impianto. Il quarantaduenne laziale, al lavoro per Enel da più di 15 anni, dopo il ritrovamento dell’ultimo dei corpi, quello del sessantottenne napoletano Vincenzo Garzillo, a cui aveva contribuito guidando i sommozzatori grazie alla sua esperienza del sito, aveva avuto un mancamento. Era stato necessario l’intervento dell’ambulanza, che lo aveva trasportato all’ospedale di Porretta. Le sue condizioni adesso sono in miglioramento, ma al capo della centrale travolta da questa tragedia è stato imposto il massimo riposo.