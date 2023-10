Malore improvviso, inutili i soccorsi. Addio a una ragazzina di 14 anni, città in lutto

Prima un malessere, poi la corsa vana al pronto soccorso di Fermo. Alessia Massimi (foto) è morta a pochi da quello che sarebbe stato il suo 15° compleanno, il prossimo 23 ottobre. La ragazzina di Porto Sant’Elpidio (Fermo) lunedì sera ha accusato un malore, apparentemente passeggero, che si è ripresentato dopo un paio d’ore con un mal di testa più forte e devastante che ha messo in comprensibile allarme i genitori e la decisione di rivolgersi al pronto soccorso. Per Alessia non c’era più nulla da fare. Alessia era una ragazzina brillante, legatissima ai genitori che stravedevano per lei, era iscritta al secondo anno dell’indirizzo enogastronomico del polo ‘Urbani’ dove da ieri il suo banco è rimasto tristemente vuoto. Dall’ispezione cadaverica e dalla possibile autopsia si attendono risposte per chiarire cosa le sia accaduto.