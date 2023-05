Maltempo, danni alle scuole: 120 segnalazioni

L’eccezionale maltempo dei giorni scorsi, oltre ai danni provoati dalle frane e dagli smottamenti nella zona collinare bolognese che, secondo una prima stima ammonterebbero a oltre 10 milioni di euro solo per strade ed aree pubbliche (costi che, probabilmente, saliranno ancoara), ha provocato una serie di danni minori alle scuole e alla viabilità cittadine. Nei giorni dell’alluvione ci sono state almeno 120 segnalazioni da parte delle scuole bolognesi. Molte sono state risolte con un intervento tempestivo dei tecnici del Comune.

Rimangono alcune situazioni su cui si sta intervenendo, in particolare negli edifici più datati che, nell’ambito del piano scuole da 100 milioni annunciato nei mesi scorsi, verranno demolite o superate nei prossimi anni. Al momento sono previsti interventi sulle coperture che erano già programmati per il periodo estivo o inseriti in precedenti appalti come ai nidi Aquilone e Gramsci e, alla scuola dell’infanzia David Sassoli (foto), alle scuole primarie Bombicci, Grosso, Monterumici, Romagnoli e alle scuole secondarie De Andrè e Panzini. L’amministrazione sta facendo effettuare ulteriori valutazioni tecniche per reperire risorse e dare risposte a tutte le criticità. "La situazione, rispetto alle risorse per l’alluvione è in evoluzione in questi giorni e si sta valutando quali ulteriori interventi potranno rientrare nell’ambito dei finanziamenti della Protezione Civile", viene reso noto dal Comune. Il maltempo e il persistere delle piogge per molti giorni ha provocato anche numerose buche e ammaloramenti su tutta la viabilità cittadina. I tecnici stanno monitorando tutta la rete e sono al lavoro per riparare i punti più pericolosi. "Non è ancora possibile una stima dettagliata dei danni ma si interverrà con risorse comunali per affrontare tutte le criticità", sottolinea l’amministrazione.