Diretta manifestazione oggi a Bologna: studenti irrompono all’inaugurazione dell’anno accademico UniBo: stop al genocidio in Palestina

Bologna, 20 marzo 2024 – Studenti in corteo tra striscioni e cori verso l’inaugurazione dell’anno accademico 2023 - 2024 che si svolge nel pomeriggio nel teatro Manzoni.

Corteo di protesta in centro a Bologna e forze dell'ordine schierate

Circa duecento persone – in maggioranza attivisti del Cua, Osa e Cambiare rotta – sono partite da piazza Verdi e si sono diretti proprio verso l’auditorium di via de’ Monari, chiedendo che una delegazione venga ammessa alla cerimonia. Al centro della protesta la catastrofica situazione in Palestina: tra i cori scanditi anche ‘UniBo assassina’. In particolare, i ragazzi se la prendono con la presenza alla cerimonia della ministra Anna Maria Bernini, ribattezzata 'Ministra di Guerra e Censura'.

Il corteo, partito appunto dalla zona universitaria, ha percorso via delle Moline, via Augusto Righi e si è fermato in via Indipendenza, all’angolo con via de’ Falegnami, a circa trenta metri dal cordone delle forze dell’ordine: in attesa di sapere se alcuni di loro saranno ammessi all’interno del Manzoni dove comunque alcuni attivisti di Cambiare rotta sono riusciti ad entrare: lì hanno esposto una bandiera palestinese.

"Oggi dobbiamo essere compatti e cattivi" è l'urlo che si alza dalle casse, mentre sventolano una decina di bandiere della Palestina. La zona attorno al teatro Manzoni nel frattempo è stata completamente cinturata dai blindati di polizia e carabinieri.