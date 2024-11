Manovra di bilancio: "Ma ora aspettiamo. Governo e Regione"

Nessun aumento delle imposte comunali, nessun aumento della tassa di soggiorno, nessun taglio ai servizi fondamentali per i cittadini e le imprese. In attesa che intervengano Stato e Regione, il Comune di Pianoro ha fatto fronte con risorse proprie al milione e 350.000 euro di spese emergenziali sostenute e rendicontate per affrontare le due alluvioni che, a metà settembre e a metà ottobre 2024, hanno colpito il territorio. E, oltre ai fondi per l’alluvione, sono previste anche maggiori risorse pari a oltre 200.000 euro per welfare e scuole, in particolare 70.000 euro per il sostegno all’handicap. Lo prevedono le variazioni di Bilancio proposte dalla giunta del sindaco civico Luca Vecchiettini e approvate l’altra sera dal Consiglio comunale di Pianoro. Il Comune, come fa sapere l’amministrazione, ha dovuto far fronte a spese straordinarie: pasti per alloggi e volontari, alloggi per sfollati, carburanti per i mezzi di soccorso, intervento di ditte per lavori di sgombero e molto altro.

La giunta Vecchiettini ha trovato le risorse rimodulando le spese: erano previste e già impegnate risorse pari a oltre un milione per proseguire un piano di lavori pubblici: gli interventi, che sarebbero stati finanziati con fondi per investimenti e la restituzione ai cittadini di parte dell’avanzo di amministrazione, sono stati rimodulati in attesa che arrivino i rimborsi statali e regionali per le alluvioni. Si è evitato dunque, evidenzia l’amministrazione, di contrarre debiti fuori bilancio che avrebbero bloccato l’attività amministrativa del Comune negli anni a venire. "Ora però occorre che Stato e Regione mantengano gli impegni presi nelle ore drammatiche dell’alluvione e assicurino tutte le risorse promesse: tutte le nostre spese sono state rendicontate e ora aspettiamo i fondi, ogni giorno che ci fanno aspettare fanno aspettare tutti i cittadini", spiega l’amministrazione comunale.