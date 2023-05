Manutenzione alloggi, si ricerca un geometra

Cercasi tecnico addetto alla gestione manutentiva. La figura ricercata dovrà seguire la manutenzione all’interno degli alloggi di proprietà della Cooperativa Unicoop Cooperativa di Abitanti, con sede in Via C. Morelli 19 a Imola. È preferibile il possesso del diploma di geometra, buona conoscenza del Pacchetto Office e Autocad. È preferibile il possesso della patente di guida (tipo B) ed essere automunito. È preferibile, inoltre, l’avere maturato un minimo di esperienza nella mansione. È richiesto il possesso di buone competenze organizzative e comunicative considerata la relazione costante con i soci della cooperativa. L’annuncio è rivolto a persone dell’uno e dell’altro sesso. L’orario di lavoro è a tempo pieno per 40 ore settimanali (dal lunedì al venerdì), dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 17.30