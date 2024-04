Maresca, personalità e temperamento

Con le due ammonizioni con cui sanziona Zirkzee e Paredes dopo appena 6 minuti lancia un segnale chiaro ai contendenti: non sono ammesse sceneggiate, né battaglie che vadano oltre i limiti del regolamento. Nel primo tempo estrae cartellini in serie per la Roma, mostrando una personalità e un’indipendenza di giudizio non scontate in un Olimpico che vibra di passione giallorossa e che in teoria poteva condizionarlo, anche per tutti i veleni che avevano accompagnato le ultime esternazioni giallorosse. Chi pensava a una sudditanza verso le grandi, riveda il suo arbitraggio.