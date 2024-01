Marke e incontri. Torna ‘Smania’

Dopo il debutto di ieri, torna oggi a Bologna – al DAS – Dispositivo Arti Sperimentali in via del Porto – Smania. Due giorni di market, incontri, selezioni musicali con oltre 40 etichette musicali e piccole produzioni della penisola.

L’evento si svolgerà dalle 11 alle 20. Smania nasce come ritrovo di etichette con un sentiero comune e con una forte predisposizione al format analogico. L’idea alla base è di non avere confini: si tratta di labels che lavorano per parlare a tutt3, chi più in grande e chi meno, in Italia e all’estero, mantenendo un saldo network tra di loro. Sono una fotografia vivida dell’underground in Italia nel 2024 che mai come in questi anni si è mostrato florido, districandosi in un’ eterogeneità di generi e recuperando suoni del passato.