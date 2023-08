Martedì lavori alla rete di Enel a Pieve di Cento: strade senza elettricità

Black out programmato a Pieve. E-Distribuzione e l’amministrazione comunale comunicano che martedì, dalle 9 alle 15, si rende necessaria un’interruzione dell’energia elettrica per svolgere in sicurezza lavori sulla rete elettrica. Le vie interessate ai lavori sono Garibaldi e Matteotti e piazza Costa. Durante l’intervento di Enel l’erogazione dell’energia elettrica potrebbe essere momentaneamente riattivata. Pertanto E-Distribuzione invita i residenti di queste vie a non commettere imprudenze e comunque a non utilizzare gli ascensori. Per informazioni sui lavori programmati o più in generale sulle interruzioni del servizio, i cittadini possono consultare il sito web di E-Distribuzione. Sulla bolletta, sempre per rimanere aggiornati su eventuali interventi, è riportato un numero telefonico che si può contattare.