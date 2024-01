Masciarelli gioca pure da regista. Aglio lottatore

Balciunas 6 (in 13’, 1/3 da due, 1/3 da tre). A sorpresa non parte in quintetto. Il primo tiro che segna è da tre e dà la carica ai suoi compagni di squadra. Gioca molto meno del solito.

Masciarelli 6,5 (in 28’, 2/6 da due, 3/7 da tre). Parte nello starting five, usa le sue lunghe leve per mettere in difficoltà i dirimpettai. Spettacolare l’alley-oop sul passaggio di Barattini, che punto esclamativo. Gioca pure da regista.

Aglio 6,5 (in 27’, 1/2 da due, 2/5 da tre, 4/6 ai liberi). E’ il solito lottatore sia sotto canestro che fuori. Porta un buon fatturato in termini di punti. I leader giocano come lui, esce per cinque falli a pochi minuti dalla fine dopo aver dato tutto.

Chiappelli 6 (in 28’, 3/8 da due, 1/4 da tre). Dall’altra parte non ci sono clienti facili, Gioacchino mette in campo le sue armi.

Barattini 6,5 (in 31’, 1/3 da due, 1/6 da tre, 8/8 ai liberi). Quando la Virtus lancia il contropiede, quasi sempre c’è Marco fra i protagonisti. Determinante nei momenti cruciali, glaciale dalla lunetta. E’ quello che resta più tempo in campo.

Magagnoli 6,5 (in 30’, 1/5 da due, 3/6 da tre, 1/2 ai liberi). E’ uno specialista, sa fare più o meno tutto. Una costante spina nel fianco per la squadra avversaria. Segna anche con la mano in faccia.

Ohenhen 6 (in 15’, 1/5 da due, 2/2 ai liberi). Allo scadere del primo quarto firma il primo cesto che vale il 23-23. Si divide i minuti nell’area.

Morara 6 (in 10’, 1/3 da due, 0/1 da tre). Il soldato Morris gioca un derby imperturbabile. Si rende utile in entrambe le metà campo.

Alberti 6 (in 8’, 0/1 da due). Zappi gli concede minuti nelle rotazioni, difende e prova a sporcare le linee di passaggio avversarie.

Morina 6 (in 6’). Deve alzare intensità difensiva e lo fa.

Dalpozzo sv (in 3’). In campo per spendere falli.

a. m.