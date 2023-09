Materne comunali, la ripresa

I primi a rientrare sono i piccolini dei tre ai cinque anni che martedì saranno accolti alle materne comunali. Segue il curioso venerdì 8 settembre per i bebè, dai 6 mesi ai 3 anni, dei nidi comunali dove, soprattutto i nuovi, dovranno fare l’inserimento. Infine l’altrettanto curioso venerdì 15 settembre per i ‘grandi’ di elementari, medie e superiori. Le prime due date, per nidi e materne, sono decise dal Comune, la terza dalla Regione. Ultimo giorno di scuola per i grandi il 6 giugno. Oltre al patrono, San Petronio il 4 ottobre, stop alle lezioni 1° e 2 novembre; 8 dicembre; per Natale (dal 24 dicembre al 6 gennaio inclusi); per Pasqua (dal 28 marzo al 2 aprile); Primo Maggio; 25 aprile per la Liberazione e 2 giugno festa della Repubblica. L’importante è non scendere sotto i 200 giorni di lezioni per non invalidare l’anno scolastico.

f. g. s.