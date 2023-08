Messa, celebrerà monsignor Ottani

Alle 11.15 monsignor Stefano Ottani, vicario generale per la Sinodalità, celebrerà la santa messa nella chiesa di San Benedetto. Monsignor Ottani celebrerà la funzione al posto del cardinale e presidente della Cei, Matteo Maria Zuppi. La messa fa parte dei vari eventi all’interno della giornata di domani, che partirà alle all’alba con l’arrivo delle staffette in Montagnola. Alle 8.20 poi, a Palazzo d’Accursio, è in programma l’incontro delle istituzioni con i familiari delle vittime, dopodiché il corteo lungo via Indipendenza (segnato dai sampietrini della memoria) fino al piazzale davanti alla stazione centrale.