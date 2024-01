Meteorite di Renazzo L’astrofisico Serra spiega la cometa

"La meteorite di Renazzo: un frammento di cometa caduto 200 anni fa nella Meteor Valley emiliana": è il titolo dell’incontro che si tiene stasera alle 21, al Planetario. "Le incertezze che si hanno sulla data della caduta dell’aerolite a Renazzo – dice l’astrofisico Romano Serra, cofondatore dell’Osservatorio comunale di Persiceto - sono molteplici. Le uniche testimonianze dell’evento sono conservate nell’archivio comunale di Cento; mentre altri archivi dei Comuni vicini, non attestano nulla dell’evento cosiddetto ’Renazzo’. Non sappiamo per quale motivo monsignor Ranzani, scelga il 15 gennaio come data della caduta del meteorite. Alla luce però, di quanto emerso da altri documenti presenti nell’archivio comunale di Cento – aggiunge l’esperto -, la data indicata dal Ranzani non può essere accettata a priori".