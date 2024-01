Mezzini: "In arrivo un anno sfizioso"

La pianista Nicoletta Mezzini fa parte dei maestri collaboratori del Teatro Comunale. Un ruolo forse meno conosciuto rispetto ad altri , ma cruciale visto che cura "tutto ciò che è dietro le quinte, nascosto, ma che dà quadrimensionalità all’opera".

Da quanto tempo si trova al Comunale?

"Dal 1993, sono una pianista e non mi stanco mai di questo mestiere. Leone Magiera è stato il mio modello: fu lui a chiedermi di accompagnarlo per una masterclass. Sono stati trent’anni molto vari, di crescita personale e artistica. Il pubblico bolognese ci ha sempre molto amato, anche al Nouveau".

Come è andato il primo anno e come sarà questa stagione?

"All’inizio è stata dura, parliamo di una situzione in itinere che si è evoluta. La nostra casa ora è questa e noi cerchiamo di dare il massimo e il suono dell’orchestra comunque è molto bella. Per quanto riguarda il nuovo anno, ad esempio, Manon Lescaut non si vedeva al Comunale da tantissimo e questa sarà una stagione sfiziosa".

le. gam.