Mezzo chilo di droga nascosta in casa: arrestato un 20enne

Un ventenne fu aggredito da due coetanei l’estate scorsa in un giardino pubblico di Anzola. Ma uno dei due aggressori, uno spacciatore, è stato arrestato nei giorni scorsi dai carabinieri. Si tratta di un 20enne italiano, già noto alle forze dell’ordine, accusato del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. La brutale aggressione dello scorso agosto fu verosimilmente dovuta a debiti di droga. Adesso i carabinieri hanno dato seguito a due perquisizioni domiciliari nei confronti di due 20enni, ritenuti entrambi gli autori dell’aggressione. E a casa di uno dei due, sono stati trovati complessivamente 460 grammi di hashish, nascosti e confezionati per la vendita, nella camera da letto e la somma di 6580 euro, in banconote di vario taglio. Il 20enne è stato arrestato e la droga e il denaro sono stati sequestrati.