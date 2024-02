Migliori ospedali, Sant’Orsola tra i primi 5 italiani

Nella classifica annuale dei migliori ospedali nel mondo 2024, pubblicata online dal magazine americano Newsweek, sono 14 quelli italiani su un totale di 250. E tra queste eccellenze giochiamo in casa, perché c’è il Policlinico Sant’Orsola Malpighi, fiore all’occhiello del nostro territorio. Guardando alla graduatoria finale, a livello mondiale il Policlinico si classifica sessantesimo, ma se incanaliamo l’attenzione esclusivamente sui nomi italiani la posizione cambia. Il Sant’Orsola, sotto la guida della direttrice Chiara Gibertoni (foto), infatti, diventa quinto, preceduto solamente dal Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs di Roma, primo tra i plessi del Bel Paese, Grande ospedale metropolitano Niguarda di Milano, secondo, l’Irccs Ospedale San Raffaele -Gruppo San Donato, terzo, e l’Istituto clinico Humanitas di Rozzano, quarto. La vicina Reggio Emilia, invece, arriva sul gradino numero 215, con l’Irccs Arcispedale Santa Maria Nuova. Tra le strutture italiane classificate come migliori, infine, non compare alcun ospedale delle regioni del Sud Italia.

Il Policlinico Sant’Orsola, finito nella top five dei plessi ospedalieri migliori, ha superato una sfida difficile, che totalizza nel complesso un buon risultato, visto che il podio ufficiale è tutto d’oltreoceano.

La medaglia d’oro va al plesso statunitense Mayo Clinic di Rochester, quella d’argento è per Cleveland Clinic (Usa), mentre quella di bronzo finisce nelle mani del Toronto General - University Health Network. La prima realtà europea, invece, si trova al sesto posto ed è la tedesca Charité - Universitätsmedizin di Berlino.