Milano può esultare. Piega ancora Trento e si qualifica per la Champions

La storia dell’Allianz Milano si completa di un nuovo capitolo dal nome Champions League. Coach Piazza e il presidente Fusaro riescono nell’impresa di portare per la prima volta la squadra maschile nell’Europa che conta. I lombardi, sospinti dal calore del proprio pubblico (quasi 4000 tifosi) si impongono contro gli ormai ex campioni d’Italia dell’Itas Trentino, per 3 set a 1. I padroni di casa riescono a far proprio il primo parziale. La squadra di Soli, invece, soffre sia in difesa che in fase di attacco con percentuali veramente basse. L’Itas, prontamente, inverte la marcia e pareggia subito i conti conquistando, in scioltezza, il secondo set. Nel terzo, dopo un inizio in salita, i padroni di casa reagiscono e Milano si porta sul 2-1. Il terzo è il parziale più combattuto con Trento che prova a giocarsi tutte le carte per non buttare al vento una stagione dominata in regular season. L’Allianz Cloud fa da ago della bilancia e dà una grossa mano alla formazione di casa che vola in Champions.

ALLIANZ MILANO-ITAS TRENTINO: 3-1 (25-23; 18-25; 25-20; 25-21)

Giuliana Lorenzo