Mille pannelli fotovoltaici. La Valmet è più sostenibile

Inaugurato ieri mattina a Calderara, in via San Vitalino, alla presenza del sindaco Giampiero Falzone, il nuovo impianto fotovoltaico installato sui tetti dell’azienda internazionale Valmet. E’ la nuova proprietà che ha acquisito la Körber, già Fabio Perini. Il sistema fotovoltaico, il cui studio di fattibilità iniziò nel 2021, e divenuto operativo dallo scorso marzo, è composto da 1024 moduli distinti, si caratterizza per una potenza totale di 420 kWp e copre il 70% del fabbisogno energetico dello stabilimento che occupa una ottantina di lavoratori. L’impianto, realizzato grazie alla collaborazione del Team Maintenance, del personale di fabbrica e di Enel X, è stato concepito con l’obiettivo di assolvere una quota significativa del fabbisogno energetico delle ore diurne, fungendo da fonte di energia sostenibile per le attività produttive di Valmet.

"Desidero ringraziare – dice Francesco De Luca, general manager Bologna Plant - il nostro team Maintenance per l’impegno straordinario, la tenacia e dedizione a questo progetto. Continueremo a lavorare duramente e con passione per compiere ulteriori passi in un’ottica di ulteriore efficienza energetica".

Valmet, il cui fatturato netto nel 2022 è stato di circa 5,1 miliardi di euro, è specializzata nella progettazione e realizzazione di impianti per l’imballaggio con soluzioni eco-compatibili come bioplastiche, carta kraft e altre alternative sostenibili, in sostituzione ai materiali plastici non biodegradabili.

"Ho avuto il privilegio - commenta Andrea Francesconi, capex and Maintenance manager di Valmet - di seguire l’evoluzione di questo progetto sin dalla sua concezione. Ed oggi, nel vederlo finalmente realizzato, provo una grande emozione".

"Solo quattro anni fa – afferma il sindaco Giampiero Falzone - ricordo i problemi sul sito industriale con la vecchia proprietà e la mobilitazione nostra, dei sindacati e delle istituzioni per salvaguardare produzione e occupazione. Oggi, invece, per fortuna il clima è diverso, si percepisce solidità e la nuova proprietà, con un forte piano industriale, si presenta al territorio subito con la realizzazione di un innovativo impianto fotovoltaico". E il primo cittadino aggiunge: "L’iniziativa rientra in un piano strategico di più ampio respiro, a dimostrazione dell’impegno tangibile di Valmet nel ridurre il suo impatto ambientale, contribuendo a un futuro più sostenibile per la comunità locale".

p. l. t.