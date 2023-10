Mingardi canta per il compleanno

"I nostri primi 30 anni". Il centro commerciale ‘Porta Marcolfa’ di viale della Repubblica a San Giovanni in Persiceto domani è in festa per celebrare il compleanno. Ma anche per festeggiare la nuova gestione di Svicom Spa, società benefit, azienda leader nel comparto nazionale del Real Estate e della gestione e valorizzazione immobiliare. L’evento, aperto al pubblico, è previsto dalle 17 alle 19, nell’area esterna del centro commerciale, e in programma c’è il concerto degli "Uonted": sul palco artisti noti e amati dal pubblico emiliano tra cui Marco Ligabue, Andrea Mingardi, Alberto Bertoli, Maurizio Tirelli. Conduttore dello spettacolo il presentatore televisivo Andrea Barbi. Durante la festa brindisi e taglio di una maxi torta.