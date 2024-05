Minori scomparsi. Campagna della polizia

Anche Bologna ieri ha celebrato la Giornata internazionale dei bambini scomparsi. In piazza Maggiore, per tenere sempre alta l’attenzione su un fenomeno molto diffuso e preoccupante, i poliziotti dell’Anticrimine e della Polizia postale hanno distribuito opuscoli e sono state proiettate slides informative. L’obiettivo della campagna è quello di informare e sensibilizzare la cittadinanza, per poter collaborare alle ricerche, ma anche per prevenire quelle situazioni che possano indurre i minori ad allontanarsi da casa: disagio giovanile, difficoltà esistenziali, bullismo, adescamento in rete, violenza domestica, legami affettivi tossici…ricordando quanto sia fondamentale in situazioni del genere contattare tempestivamente le forze dell’ordine ai numeri di emergenza 112 e 113 oppure attraverso l’app YouPol.