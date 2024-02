Mobilità casa-lavoro per i disabili. Aperto il bando per i contributi Il Comune di San Giovanni in Persiceto informa sulla possibilità di partecipare al bando per contributi alla mobilità casa-lavoro per lavoratori con disabilità della Città metropolitana di Bologna. Le richieste vanno presentate online entro il 21 marzo da residenti con impiego regolare nel 2023.