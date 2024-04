Molesta e pedina la vicina. Poi danni all’auto e schiaffi. Divieto di avvicinamento

Un’ossessione. Trascesa in violenza e minacce. "Aspetto solo il momento giusto per ammazzare tuo marito". Frasi di questo tenore ripeteva un venticinquenne alla vicina di casa di cui si era invaghito, non ricambiato. Vittima delle attenzioni morbose, una ventenne, che come lui vive in zona Corticella e che, in questi mesi, è stata costretta a cambiare le sue abitudini per evitare di incontrare il suo stalker. Fino all’altro giorno, quando i carabinieri della stazione Corticella hanno notificato al venticinquenne un divieto di avvicinamento alla ragazza, nell’ambito del procedimento per lesioni personali e atti persecutori aperto in Procura. Stando a quanto ricostruito dai militari dell’Arma, a cui la ragazza si era rivolta denunciando mesi di paura, il giovane uomo da tempo la pedinava e molestava, per poi arrivare a minacciarla, danneggiarle l’auto e infine colpirla anche con uno schiaffo, costringendola a farsi medicare al pronto soccorso. L’indagato, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, aveva preso di mira la giovane causandole uno stato di ansia continuo.

La situazione è precipitata poi quando il venticinquenne, evidentemente urtato dal fatto che la ragazza non avesse alcuna intenzione di ricambiare le sue attenzioni, è passato dalle parole ai fatti, danneggiandole il parabrezza e gli pneumatici dell’auto, minacciandola con frasi come "Aspetto solo il momento giusto di ammazzare tuo marito" e arrivando a colpirla con uno schiaffo. Da qui l’avvio delle indagini, con il gip che, accogliendo la richiesta della Procura, ha disposto nei confronti del venticinquenne l’applicazione del divieto di avvicinamento alla persona offesa.