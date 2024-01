Monda: "Gattopardo e Padrino raccontano mondi al tramonto"

L’appuntamento di gennaio con Antonio Monda, docente di cinema alla New York University e protagonista del mondo culturale americano, è per Illumia e la sua manifestazione ’Incontri Esistenziali’, il miglior modo per dare inizio a un nuovo anno.

E così domani sera alle 21, all’Auditorium in via de’ Carracci 69/2 (ingresso libero), si riproporrà un momento di divulgazione dedicata al cinema di cui Monda è grande appassionato ed esperto. Se nel 2022 aveva raccontato il suo arrivo nella Grande Mela e nel 2023 New York attraverso il cinema, quest’anno il tema, trattato con un racconto e con un montaggio di filmati di 45 minuti, riguarda ’Capolavori a confronto: Il Gattopardo e Il Padrino’.

Professor Monda, nuovo anno nuovo incontro per Illumia. "Questo incontro l’ho immaginato e creato appositamente per la fondazione, non escludo che in un futuro lo riprenda l’università. Ho scelto due film che amo particolarmente e a forza di guardarli e riguardarli ho visto delle affinità".

Ad esempio?

"Posso partire con due affinità scontatissime, si tratta di due patriarchi siciliani, all’inizio del tramonto della vita, sono due film tratti da due romanzi, hanno le musiche dello stesso autore, Nino Rota, e poi tanto altro ancora, ma certamente hanno anche diversità...".

Con questi tre anni di incontri è come se lei avesse creato un salotto cinematografico per Illumia, e lei, da quello che si sa, a New York ha davvero agitato la scena culturale con incontri prestigiosi. Come ha fatto?

"Gli ospiti che ho portato li ho conosciuti intervistandoli, poi mia moglie, molto brava a cucinare, fa il resto con la sua accoglienza. Ho sempre amato comunicare, condividere con gli studenti, col pubblico, il perché del mio amore per il cinema e proprio per questo le nostre serate non sono nate per fare affari, come spesso succede a New York, ma per il piacere di stare insieme".

b. c.