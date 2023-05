Monti, giornalismo ‘ante ’ Internet

Da Un Panda estinto (Giraldi), il libro di Vittorio Monti che racconta avventure e disavventure del mestiere di inviato speciale sogno di generazioni di cronisti, viene la spinta all’esplorazione del futuro incombente. Il giornalismo eroico ante Internet innesca il dibattito su un tema di attualità: Un libro e i giornali: la sfida dell’Intelligenza artificiale (AI).

A dialogare con l’autore saranno Romano Prodi, la docente Giovanna Cosenza e Silvestro Ramunno dell’Ordine dei giornalisti. L’appuntamento è oggi alle 18.30 nella sala Marco Biagi, via Santo Stefano 119, con il saluto introduttivo di Rosa Amorevole. Non sarà un dibattito per soli iniziati, assicurano i protagonisti, ma utile alla platea di cittadini con necessità di buona informazione, che temono di vedere i giornali schiacciati dalla dittatura delle fake news e dell’algoritmo.