Moto d’epoca a Porretta

Scatta oggi la ’Porretta-Castelluccio’, affascinante rievocazione storica con moto d’epoca dell’omonima cronoscalata. Gli appassionati potranno così ammirare i mezzi che gareggiarono per anni nell’epica gara.

Per consentire lo svolgimento in sicurezza della manifestazione non competitiva, sarà chiuso un tratto della provinciale 57 ’Madolma’: la strada sarà chiusa nel territorio del comune di Alto Reno Terme dal chilometro 3+300 al chilometro 6+700, dalle 10.30 alle 12, in entrambi i sensi di marcia. L’accesso sarà consentito ai mezzi di soccorso ed emergenza.

Il traffico sarà deviato sulla Strada provinciale 324 del Passo delle Radici, sia per i veicoli provenienti da Porretta Terme che per quelli provenienti da Lizzano in Belvedere.