Motori ruggenti in memoria di Rino. Un successo il raduno sulla Futa

Grande successo a Loiano per il primo memorial Rino Experience, organizzato da Diego Calzolari in ricordo di suo padre. Cento gli equipaggi iscritti, duecentocinquanta le persone coinvolte, una comunità intera ad attenderli.

Perfino il vincitore di Le Mans Didier Debae al controllo timbro in Futa, il pilota Enea Casoni con la sua Hypercar, il sindaco Barbara Panzacchi di Monghidoro, l’assessore Menetti di Loiano, la presidente della Pro Loco Gamberini e addirittura don Enrico si sono recati al memorial per onorare Rino. Ma in cosa è consistita questa incredibile giornata del memorial Rino Experience? In una vera e propria manifestazione di auto d’epoca e sportive organizzata da Diego con la collaborazione del Fiat 500 Club Italia, la regia di Proloco Loiano e il supporto dei comuni limitrofi che hanno dato il loro patrocinio.

Tante le attività locali coinvolte in un’autentica giornata di festa. Lo stesso Enea Casoni, ex pilota da corsa, oltre che ideatore e sviluppatore, della sua Hypercar E.C. 4 Metropolis P8, come promesso, ha reso omaggio a Rino, non solo per ringraziare una comunità intera per la disponibilità riservatagli durante lo sviluppo del bolide lungo la Futa, ma anche perché particolarmente sensibilizzato dall’evento no-profit creato per l’occasione.

z. p.